Loposo

la question n’est pas de rivaliser, est juste une concurrence déloyale, les VE chinois sont subventionné a fond, et en plus comme il y a des grosses taxes au US, les chinois doivent écouler de la production. Donc vend quasi a perte certain VE sur le marché européen

Le but toujours le même tué les marques déjà implantées, et comme ca il ne reste qu’eux et les prix remonteront. par exemple les smartphone maintenant plus très avantageux face a un samsung la ou il y a 5 ans ils ont tué tous les autres fabricants.

Problème européen, on ne regarde pas plus loin que le bout de son nez (les actionnaires aucune vision, juste le fric tout de suite) et apres, on se plaint qu’il n’y a pas d’investissement, désindustrialisé, moins de job, on est surveillé soit pas les américains ou chinois avec windows mac, xiaomi,…