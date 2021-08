Malgré la baisse des primes à la conversion, les Français craquent pour des voitures électriques

La Renault ZOE , par exemple, avait été livrée en 3 349 exemplaires en juin, un nombre qui descend à 1 148 en juillet. Chez Tesla, la différence est encore plus impressionnante. De 5 001 Model 3 vendues en juin, elles n'ont été que 43 à trouver preneur le mois dernier.

Chez Tesla notamment, cette vertigineuse descente n'est pas qu'à mettre sur le compte de la demande qui flanche, mais aussi sur la gestion des stocks des constructeurs automobiles, qui ont beaucoup communiqué auprès de leurs clients pour écouler leurs unités avant le 1er juillet et qui, prévoyant une baisse de la demande à partir de cette date, n'ont pas cherché à s'approvisionner outre mesure.

La Tesla Model 3 reste la voiture électrique la plus vendue en France depuis le début de l'année 2021, devant la Renault ZOE et les Peugeot 3008 PHEV et e-208 .