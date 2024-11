On peut dire que le marché des voitures électriques d'occasion traverse une période paradoxale. D'un côté, l'offre explose avec 40 000 annonces en 2024 rien que sur Leboncoin, et les prix deviennent plus accessibles que jamais, comme l'indique la plateforme de petites annonces dans une étude publiée ce lundi 4 novembre. Et quand le tarif baisse, ce n'est jamais forcément bon signe. Car de l'autre côté, les acheteurs français restent frileux et ne se bousculent pas au portillon de l'électrique. Entre craintes sur la batterie et calculs financiers, le marché de l'occasion peine à trouver son public.