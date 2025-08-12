Le géant des voitures électriques veut conquérir un nouveau marché. L'idée de Tesla ? Devenir un fournisseur d'électricité !
L'appétit d'Elon Musk est, on le sait, illimité. Raison pour laquelle le milliardaire a tendance à créer de nouvelles entreprises, comme encore ces dernières années xAI, pour développer son IA Grok. Mais l'homme le plus riche du monde aime aussi développer de nouvelles activités au sein de son entreprise phare, Tesla, qui travaille déjà dans les voitures électriques, la robotique et construit les fameux Megapack, servant à stocker de l'énergie. Mais ça n'est pas assez, vu que Tesla veut aussi dorénavant proposer de l'électricité !
Tesla se propose de fournir de l'électricité au Royaume-Uni
La filiale de Tesla, Tesla Energy Ventures Limited, a récemment déposé une demande auprès de l'autorité britannique de régulation de l'énergie du Royaume-Uni, l'Ofgem. Son objet ? Si l'on en croit une information de CNN, l'idée serait de pouvoir y devenir un fournisseur d'électricité !
Il est vrai que Tesla s'y connaît en électricité, que ce soit avec ses voitures, mais aussi ses batteries de stockage d'énergie et son travail dans l'énergie solaire.
Une façon de gagner de nouveaux marchés quand Tesla est en recul
Des domaines dans lesquels l'entreprise affiche une nette croissance, les revenus générés l'an dernier par Tesla grâce à la vente de batteries électriques, de cellules solaires et d'autres produits liés à l'énergie ayant connu une hausse de 93%, à 1,5 milliard de dollars.
De manière intéressante, cette information arrive quand, dans le même temps, Tesla connaît des difficultés assez inédites au niveau de ses ventes de voitures. L'entreprise d'Elon Musk cherche-t-elle à répondre à cette mauvaise conjoncture par le développement d'une nouvelle activité, dans laquelle dispose déjà d'un certain savoir-faire de base ?
- Intégration parfaite avec votre véhicule Tesla.
- Contrôle et gestion à distance.
- Permet de faire la mise à jour du véhicule.