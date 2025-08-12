La filiale de Tesla, Tesla Energy Ventures Limited, a récemment déposé une demande auprès de l'autorité britannique de régulation de l'énergie du Royaume-Uni, l'Ofgem. Son objet ? Si l'on en croit une information de CNN, l'idée serait de pouvoir y devenir un fournisseur d'électricité !

Il est vrai que Tesla s'y connaît en électricité, que ce soit avec ses voitures, mais aussi ses batteries de stockage d'énergie et son travail dans l'énergie solaire.