C'est donc sans surprise qu'en plus d'une baisse des ventes en Europe et en Californie, État ultra libéral, Tesla voit le cours de son action en chute libre. Des bruits de couloir suggèrent même qu'en interne, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer un autre P.-D-G, moins controversé politiquement et surtout, qui dédierait la majorité de son temps à ce poste.