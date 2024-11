En effet, avec son tarif plus abordable que jamais, la R5 Electric en finition Urban Range dispose également d'une batterie réduite, de 40 kWh (contre 52 kWh), et d'un moteur affichant quant à lui 120 chevaux (et non plus 150 chevaux). De quoi parcourir environ 300 kilomètres selon le constructeur, soit une centaine de kilomètres de moins que le modèle supérieur.