PEPSIMAX

Je précise que je n’ai pas de wattture ni de teuf teuf.

Sur France 5 il y a eu un reportage - à charge - sur nos exportations de 200 000 tonnes de cartons vers le Viernam. Nous allons payer à l’UE 1.5 milliards d’euros d’amende pour le non recyclage de bouteille en plastique. Nous enterrons en France des milliers de tonnes de détritus que nous ne pouvons pas recycler ni brûler ce qui entraine du « jus de détritus » dans les sols et pollue les nappes phréatiques.

La teuf teuf thermique brûle des carburants, ou du gaz, ou de l’alcool tout ce qui se consume et au moins cela part dans l’air - un très moindre mal.

La watture adorée des geeks, qui clignote partout et si bonne pour la nature possède des batteries. C’est sympa. En Chine la majorité des packs batteries sont moulés dans le châssis en plus. En Norvège 94% des voitures neuves sont électriques. En réalité elles ne sont que 700 000 sur le parc, il reste encore 1 100 000 voitures à essence.

700 000 voitures a disons une moyenne de 400 kilos par pack batteries = 280 000 tonnes de batteries à recycler -in fine- bien sûr les constructeurs ont juré : il y aura des usines pour recycler les batteries c’est craché…on peut donner une deuxième vie aux batteries, mais in fine dans 6,8, 10 ans il faudra bien commencer à recycler les millions de tonnes de piles de batteries. En plus chaque marque possède son pack de batteries et il est difficile d’introduire un modèle industriel, de plus cela coûtera cher en énergie, déjà qu’à la conception les batteries demandent énormément d’énergie. Tout cet amas de métaux, films, liquides métallo-chimiques pourront être broyées bien sûr pour en faire une belle poudre réutilisable.

Tout ceci alors qu’on ne peut même pas recycler tous nos plastiques.

In fine la solution sera de refourguer nos packs à un pays pour une seconde vie. Puis il faudra bien en faire quelque chose en espérant qu’au Pakistan ou au Vietnam il y ait des usines de recyclage. Sinon il faudra les enterrer discrètement, je vois bien la Norvège les coller dans les Fjords.

Tout cette histoire de recylage n’est que du bullshit. Mais bien sûr comme d’habitude on se rue déjà sur les jolies et charismatiques voitures électriques dont les pubs incessantes font le bonheur de la régie pub de TF1 et comme d’habitude-in fine- on verra bien plus tard pour le recyclage.

Mais plus tard c’est bientôt, comme d’habitude. Dans un premier temps prenons la thune de ces voitures aux marges indécentes, et après, on réfléchira…