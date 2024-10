theluxmen

A ceci pres que avec une 2ch on pouvait mettre 5 personnes et on pouvait prendre les rocades et pour certains modele l’autoroute.

Ces micro voiture avec 4 places, des vitesses max de 90km/h et une autonomie doublé serait bien plus polyvalente.

Car la juste impossible de prendre une rocade ou d’y monter une famille avec 1 papa, 1 maman et 1 enfant.

Je connais aucune ville importante sans de tres pratique rocade.

En campagnes, je prends aussi beaucoup de national, a 110. Pouvoir monter a 70-90km/h serait pas du luxe.

Je valide le concept a moins 10000€, mais ca mériterait d’être un peu plus flexible, 4 places (siege arrire rabatable pour faire coffre) vitesse de pointe de 80-90 et enfin une autonomie de 200km minimum.

Ca en ferait une bonne voiture secondaire polyvalente.

Par contre la citroen ami c’est top pour un vieux sans permis ou un jeune de 15ans a la place d’un scooter. C’est la voiture sans permis la moins cher.