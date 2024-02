Une voiture électrique sans permis à plus de 17 000 euros ? Pas de problème pour Microlino

Le coût initial de la Microlino Lite s'élevant à 17 990 €, soit une majoration de 10 000 € par rapport à la Citroën Ami, place ce véhicule dans une catégorie de luxe parmi les quadricycles légers sans permis. Cette tarification est justifiée par Microlino par l'utilisation de matériaux de construction de qualité supérieure, tels que l'acier et l'aluminium, et par une sécurité accrue. En personnalisant le véhicule via le configurateur avec des options telles qu'une peinture mate Anthracite Berlin, un toit ouvrant, un intérieur premium et la batterie de 10,5 kWh, le prix final atteint 21 690 €, un montant considérable pour un véhicule de cette catégorie. À titre de comparaison, la Citroën Ami est proposée à 7 990 € et la Fiat Topolino à 9 890 €. La distribution de la Microlino Lite est prévue pour juin 2024.