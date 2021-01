Le constructeur suisse Micro Mobility lancera la production de sa petite Microlino électrique en 2021

La Microlino, elle, sera moins rétro. Son design optera notamment pour des barres à LED et, à l'intérieur, un écran tactile est prévu de série. Il remplacera les commutateurs et autres boutons initialement présents sur la colonne centrale. Selon l'enseigne, « cela donne plus de flexibilité dans l'ajout de nouvelles fonctions ». Autre différence notable : la sélection des vitesses sera située sur le côté gauche et se fera par un bouton rotatif.

Quant à la motorisation, Micro Mobility annonce un gain en puissance. Toutefois, l'autonomie maximale de 200 kilomètres ne doit pas bouger. Tout comme le prix de cette mini-voiture : 12 000 €.