BMW dévoile un concept de van MINI autonome : le Vision Urbanaut

Concept-car entièrement autonome, le Mini Vision Urbanaut est aussi un véhicule connecté. L'ordinateur de bord permet d'ouvrir le véhicule via une interface dédiée, mais aussi d'afficher les points d'intérêt de chaque personne au sein de l'habitacle. Il est également possible d'adapter ses playlists et podcasts à l'ambiance du trajet ou à l'humeur des occupants.