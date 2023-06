Et vous, rouleriez-vous dans cette minuscule citadine électrique ?

Certes, vous n’aurez pas la nuque brisée à chaque accélération comme c’est le cas dans une Tesla. Vous ne pourrez pas non plus transporter votre famille entière à bord de la Microlino, dont la construction a pour rappel été lancée en 2021. Mais ce petit véhicule n’a pas été pensé pour cela, il a été conçu dans l’idée de remplacer les voitures plus grandes et d'offrir juste ce qu’il faut d’espace pour les trajets quotidiens. Son petit moteur de 12,5 kW (16,9 chevaux) suffira à vous emmener jusqu’à 90 km/h, ce qui est largement suffisant pour un usage urbain.

En Europe, la Microlino sera donc soumise à la législation L7e et catégorisée ainsi en quadricycle lourd. Cet ensemble de réglementations plus souples lui permettra une entrée plus facile sur le marché. Sa taille réduite et son poids plume offrent tout de même à son conducteur une meilleure protection qu’un scooter ou qu'une moto.