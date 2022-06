La petite Microlino devient enfin une réalité et s'affiche à moins de 15 000 €

En tout début d'année, on revenait sur la Microlino, cette étonnante (toute) petite voiture électrique, attendue initialement sur les routes pour le mois de mars. Un véhicule signé Micro Mobility Systems, doté d'une seule et unique portière située à l'avant, capable d'accueillir deux occupants et de filer jusqu'à une vitesse maximale de 90 km/h.