La minuscule électrique Microlino est en cours de production et sera livrée dès mars

La nouvelle (toute) petite citadine suisse Microlino prépare son arrivée sur les routes, prévue pour le mois de mars. Cette voiture est signée Micro Mobility Systems et est dotée d'une seule et unique portière… avant. Elle est capable d'accueillir deux personnes (assises côte à côte) et peut filer jusqu'à 90 km/h.