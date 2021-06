De nouvelles images de la toute petite électrique de Microlino

La Microlino 2.0 possède deux écrans. L’un, situé derrière le volant, fait office de tableau de bord numérique. L’autre, plus petit et placé au milieu de la planche de bord, sert aux paramétrages de certaines fonctions, notamment de la climatisation. Vous l’imaginez, ce choix laissera l’opportunité à Micro Mobility Systems de proposer des mises à jour ou d’ajouter des fonctionnalités plus facilement qu’avec des boutons classiques.