La Fiat 500 électrique à 79 euros par mois : les détails de l'offre dingue de fin d'année du constructeur

Pour aller encore plus loin dans ses ambitions, le constructeur Fiat a lancé lundi une offre valable jusqu'au 31 décembre 2023. En portant le bonus écologique à 8 000 euros, la marque italienne facilite l'acquisition de la 500e à partir de 79 euros par mois, sans conditions de reprise et avec un apport réduit à 0 euro pour les clients éligibles à la prime à la conversion, nous en reparlons plus bas. Une stratégie en tout cas audacieuse pour la marque du groupe Stellantis.