Cette bombinette électrique sonne comme un vent d'espoir pour les amateurs de sport auto

Pour le moment, nous n'avons que peu de détails techniques sur cette nouvelle Ypsilon HF, mais ce qui est sûr, c'est que cette traction sera menée par une motorisation 100 % électrique développant 240 chevaux. A priori, le groupe motopropulseur sera le même que celui qui sera implanté dans les futures Alfa Romeo Junior et Abarth 600e. On pourra donc trouver un différentiel à glissement limité, des jantes de 20 pouces et surtout, des suspensions raffermies ainsi que des réglages spécifiques au niveau des trains roulants. Du moins, on l'espère, dans la mesure où la plateforme de base est la même que celle des Peugeot e-208, Fiat 600e, ou encore Jeep Avenger. Toutefois, ici, il pourrait s'agir de la version remaniée baptisée Perfo-eCMP.

Le constructeur annonce un 0 à 100 km/h en 5,8 secondes, un chiffre très honorable qui permet de déjà largement se faire plaisir sans se faire peur, et avec une puissance raisonnable, loin de la surenchère de certaines voitures électriques.

D'ailleurs, Lancia n'est pas le seul constructeur à vouloir concilier sportivité et efficience, puisque cette Ypsilon HF, qui sera commercialisée à partir de juin 2025, trouvera sur sa route d'autres congénères électriques qui ont enfilé le survêtement comme la future Alpine A290, ou encore la Cupra Raval et l'ID.2 GTI.