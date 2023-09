Vous rêviez d'une Golf GTI 100 % électrique ? Votre rêve va devenir réalité, mais pas tout de suite

On peut clairement dire que Volkswagen s'est lâchée en ce qui concerne l'intérieur de son concept. Même si aucune photo n'est parue, on peut apercevoir une idée du rendu final grâce aux dessins de conception. L'habitacle s'annonce pour le moins orienté vers une ambiance très typée « jeu vidéo » : sièges semi-baquets aux allures de chaises gaming et immense dalle tactile de 12,9 pouces, accompagnés d'un tableau de bord entièrement digital de 10,9 pouces. Un affichage tête haute à réalité augmentée devrait occuper une bonne partie du pare-brise. Certains adoreront, d'autres pas du tout.