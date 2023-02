Voilà enfin comment Volkswagen va transformer sa Golf en électrique

La future Volkswagen Golf électrique pourrait ainsi afficher des dimensions plus compactes que l'actuelle Volkswagen ID.3. Selon Autocar, cette nouvelle mouture pourrait adopter une silhouette légèrement plus compacte que les Golf thermiques tout en se montrant plus imposante qu'une Polo.

Cette Golf électrique pourrait également être la première à être assemblée à partir de la plateforme MEB Plus du groupe, ce qui offrirait notamment une meilleure vitesse de recharge. Côté moteur, elle pourrait emprunter le moteur électrique de la future CUPRA UrbanRebel, pour une puissance de 226 ch.