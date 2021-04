Volkswagen dévoile son ID.4 GTX, version 4 roues motrices et bi-moteurs de son SUV électrique

Le Volkswagen ID.4 est assurément le modèle le plus important de la marque dans le virage 100 % électrique qu'elle emprunte actuellement.

Si dans l'histoire de Volkswagen l'appellation « GTX » était utilisée pour les modèles Scirocco et Jetta, l'ID.4 récupère le sigle et inaugure la famille des sportives électriques de Volkswagen, en apportant quelques modifications techniques et esthétiques au modèle de base.