Honda tease une sportive électrique dévoilée cette année ?

La S2000, produite entre 1999 et 2009, est une réelle icône de l'automobile. Un VTEC de 4 cylindres en ligne qui développait plus de 200 ch et qui prenait des tours à n'en plus finir, un châssis aux petits oignons et un look intemporel. Le cabriolet a été produit à 110 000 exemplaires au total. Son apparition dans le deuxième Fast and Furious a certainement aidé à propulser le modèle dans la catégorie « automobiles de légende ».

Selon le magazine automobile britannique Car, cette future sportive en préparation chez Honda serait donc un hommage à ce modèle. En effet, les caractéristiques de celle-ci seraient proches (sur le papier tout du moins) de la S2000 : un centre de gravité bas qui permettrait au châssis de se comporter réellement comme celui d'une sportive et une transmission entièrement par propulsion.