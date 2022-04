Honda va dépenser sans compter pour accélérer l'électrification de son parc automobile

Le constructeur nippon compte également utiliser sa propre architecture maison d'ici à 2026. En attendant, la marque s'adapte à ses marchés et annonce sortir dès 2024, aux États-Unis, deux modèles de SUV de taille moyenne et large : les Prologues et des véhicules sous la marque Acura. Côté Chine, ce sont 10 nouveaux modèles qui verront le jour à l'horizon 2027 et le Japon bénéficiera d'un modèle ultra abordable à 8 000 dollars.