Honda tacle la voiture à hydrogène de Toyota

Malgré cette déclaration de son P.-D.G., Honda ne délaisse pas l'hydrogène, loin s'en faut, mais lui consacre d'autres utilisations potentielles, notamment pour des véhicules plus imposants et destinés à effectuer de longs trajets. La propulsion à hydrogène est d'ailleurs déjà largement étudiée dans le domaine aéronautique . Toshihiro Mibe ajoute notamment que « si nous regardons ce qui va devenir courant, ce sera probablement les véhicules électriques pour les mobilités courtes et les piles à combustible pour les plus grandes mobilités. C'est la conclusion jusqu'ici ».