Ambitieux, le Japon vise la neutralité carbone à 2050

Le Japon, dont les déclarations ont été saluées par l'Union européenne et les Nations unies, emboite le pas de la Chine, qui a elle-même annoncé, le 22 septembre dernier, vouloir atteindre la neutralité carbone une décennie plus tard, d'ici 2060. L'Europe et le Royaume-Uni, qui pour ce dernier prévoit d'annoncer un plan ambitieux le 12 décembre, courent derrière le même objectif que le Japon : le zéro émission en 2050.