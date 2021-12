Toyota veut mettre 30 modèles électriques à son catalogue d'ici à 2030

Telle est la déclaration d'Akio Toyoda lors d'un point presse mardi dernier, qui ajoute vouloir également plancher sur l'hydrogène et l'hybride, car selon lui, il ne sera pas possible de convertir toutes les régions du monde à l'électrique en seulement 20 ans. Dans cette perspective, Toyota, qui s'attend au mieux à écouler 3,5 millions de véhicules électriques par an à la fin de la décennie, soit 30 % de ses ventes totales, a refusé de rejoindre un accord selon lequel plus aucun véhicule fonctionnant par le biais d'une énergie fossile ne devrait être vendu en 2040.