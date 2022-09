Honda : 10 motos électriques d'ici 2025, pas moins !

Outre des motos, des scooters et des vélos électriques taillés pour les déplacements urbains, Honda développe également des modèles électrifiés pour le segment loisir. Aussi, pas moins de trois modèles électriques de grande taille dans le segment Loisirs seront commercialisés à travers le Japon, les États-Unis et l’Europe entre 2024 et 2025.