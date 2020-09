Honda présente son e:concept, une ébauche de SUV électrique

Bien loin de la bouille avenante de la Honda e et du Honda Jazz, derniers modèles électrifiés présentés par la marque japonaise en Europe, ce Honda e:concept se démarque par un style « affûté ». Ceinture de caisse très haute, pavillon fuyant, arêtes et angles saillants, tout est fait dans ce design pour inspirer la puissance et l'agressivité.