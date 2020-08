Human Horizon présente son SUV électrique HiPhi X

Le Human Horizon HiPhi X sera équipé d’une batterie de 96 kWh qui lui procurera une autonomie de 610 km selon la norme NDEC. Les détails de la motorisation électrique n’ont pas été communiqués pour le moment. Les seules informations sur le sujet étant la possibilité d’opter pour une transmission à deux ou quatre roues motrices et un 0 à 100 km/h abattus en moins de 4 secondes.

La disposition intérieure prévoit trois rangées de deux places chacune, donc un espace à bord plutôt confortable et spacieux vu la silhouette du véhicule. Chaque passager aura accès à un écran tactile pour effectuer ses propres réglages de siège et de climatisation. Le conducteur contrôlera les équipements du véhicule depuis un écran tactile comme c'est le cas chez Tesla, son inspiration non cachée.