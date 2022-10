C'est une (grosse) électrique qui accompagnera Vin Diesel pour le prochain Fast and Furious

Vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouveau (et 10e) film Fast and Furious est actuellement en tournage (entre autres) à Los Angeles. Dans ce nouvel opus, on pourra retrouver un bolide de la marque Dodge, à savoir la Daytona SRT. Mais pas de gros V8 ici, puisqu'il s'agit d'un véhicule 100 % électrique, lequel devrait toutefois profiter d'une sonorité artificielle pour combler les tympans.