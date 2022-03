La future Dodge électrique aura un son "inimaginable", promet Stellantis

Mais pour attirer les acheteurs, les burnout à quatre roues promis par la marque ne suffiront peut-être pas. C'est pourquoi Carlos Tavares, le P.-D.G. de Stellantis, indique que la voiture, prévue pour 2024, fera un bruit « choquant », peu habituel pour un véhicule électrique censé être silencieux. « Nous créons un son que vous ne pouvez pas imaginer. C'est quelque chose de choquant. Après avoir créé le son, [les équipes] réfléchissent à la façon dont elles peuvent rendre ce son plus fort et plus puissant en fonction de votre utilisation de la voiture ».