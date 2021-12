L'Américain Hennessey annonce une voiture électrique à 3 millions de dollars, et pour ce prix, elle a six roues

« Project Deep Space » comporterait ainsi six roues, toutes motrices, pour une transmission intégrale alimentée par… six moteurs. Peu d'informations concrètes ont davantage été ajoutées par Hennessey, même si ce véhicule devrait mesurer un peu plus de six mètres de long (vingt pieds), offrir quatre sièges organisés sous forme de losange afin de créer une atmosphère propre au jet privé, et ainsi comprendre de la place pour les jambes des quatre passagers. Le siège du fond, au format capitaine, doit offrir une position sans gravité. C'est quand même un peu léger pour justifier le tarif annoncé de trois millions de dollars.