Bentley va développer un moteur électrique intégré dans l'essieu

Et si Bentley envisage l’utilisation de la plateforme pour véhicule électrique premium (PPE) en cours de développement chez Porsche et Audi, il n’a pas communiqué si une synergie avec son futur essieu moteur était possible ou envisageable.

Stefan Fischer, directeur de l’ingénierie moteur chez Bentley a déclaré : « Il reste des défis et des contraintes d'ensemble sur la viabilité et la flexibilité des groupes motopropulseurs de véhicules électriques capables de prendre pleinement en charge les architectures de véhicules électriques ».