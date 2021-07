Aston Martin dévoile Valhalla, sa supercar hybride rechargeable

C’est bien, même si cela peut sembler peu pour une supercar. Il s’agit toutefois ici d’une hybride, et cette motorisation électrique de 204 chevaux est associée à un moteur V8 de 4,0 litres à double turbo développant pas moins de 750 chevaux. Le tout est accompagné d’une toute nouvelle transmission à double embrayage et 8 rapports. Le V8 grimpe jusqu’à 7 200 tr/min et se charge exclusivement du train arrière.