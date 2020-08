Delage dévoile un hypercar hybride à 2,3 millions de dollars

La Delage D12 est animée par un moteur V12 maison d’une cylindrée de 7,6 litres couplé à une boîte automatique à 8 rapports sur laquelle est greffé un moteur électrique. En résulte deux versions homologuées route, qui développeront 1 010 chevaux pour la Club et 1 100 chevaux pour la GT, et qui pèseront respectivement 1 310 kilos et 1 400 kilos. Le rapport poids/puissance est démoniaque.

La D12 est construite autour d’une structure monocoque extrêmement rigide en fibre de carbone inspirée de la Formule 1 tout comme son aérodynamique. Le poste de conduite est placé au centre de l’habitacle tel un kart et le passager prend place derrière le pilote, comme dans un avion de chasse.