Lamborghini dévoile son bolide Sian Roadster hybride

Le roadster Sian reçoit le bloc moteur atmosphérique Lamborghini de 6,5 litres doté de 12 cylindres disposés en V. Il développe 580 chevaux et se voit secondé par un moteur électrique 48 volts, développant 25 kW ; il est relié à des supercondensateurs légers en lieu et place des traditionnelles batteries de traction. La puissance totale grimpe à 602 kW soit un peu plus de 800 chevaux pour un couple maximum de 760 Nm.