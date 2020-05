E-Flex, la plateforme de karma qui pourra recevoir des batteries jusqu'à 120 kWh

Une telle puissance serait possible, d’après Karma Automotive, en utilisant sa plateforme E-Flex EV doté de quatre moteurs électriques.

Le constructeur a déclaré dans un communiqué de presse : « Équipé de la plateforme E-Flex inspirée des courses de Karma, adaptée aux applications sur route et sur piste, le prototype de performance AWD vise à atteindre 1100 ch. Une combinaison d'attributs, notamment un couple de roue de 14 000 Nm, une vectorisation de couple électronique et des moteurs électriques doubles montés à l'avant et à l'arrière, générera une puissance et une maniabilité supérieures pour le véhicule d'essai ».

Avec une batterie de 120 kWh, une répartition des masses optimales et une telle puissance, la plateforme promet des résultats exceptionnels.