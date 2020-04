Karma Automotive révèle une berline électrique attendue pour le printemps 2021

Lire aussi :

Karma Automotive dévoile une camionnette électrique semi-autonome



Trois configurations de batterie

Les précommandes bientôt ouvertes

Source : Karma Newsroom

Non, la nouvelle Karma Revero GTE n'a rien à avoir avec le concept-car électrique Karma Vision , dessiné par Pininfarina et présenté à l'occasion du salon automobile de Shanghai en mars 2019. Car la nouvelle berline électrifiée intronisée par le constructeur américain se veut être dans la lignée esthétique de ses prédécesseurs GT et GTS, dont elle s'inspire grandement, si situant ainsi aux antipodes du design de la Vision.Passée sous pavillon chinois en 2014 suite à de nombreuses difficultés financières, l'entreprise poursuit son développement sur le marché de la voiture électrique . Mais à la différence de ses véhicules jusque-là présentés, la GTE n'intègre aucun moteur thermique, lequel était utilisé comme prolongateur d'autonomie. Ici, la berline zéro émission se dote d'une configuration 100 % électrique.Basée sur la plateforme Karma E-Flex, l'automobile se décline en trois versions distinctes selon leur autonomie respective : 322 kilomètres grâce à une batterie de 75 kWh, 482 kilomètres avec le pack de 100 kWh et 643 kilomètres pour la variante la plus évoluée, qui devrait cependant débarquer quelques mois après les deux premières nommées, attendues pour l'automne 2021.Sa charge rapide (150 kWh) lui permettra par ailleurs de retrouver 80 % de son jus en l'espace de trente minutes, alors qu'une recharge en courant alternatif (11 kW) reste envisageable, à condition de brancher son véhicule toute une nuit.Les précommandes ouvriront au cours des prochains mois, indique la marque sur le communiqué de presse officiel, pour le marché européen et chinois uniquement.