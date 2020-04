Karma Automotive dévoile une camionnette électrique semi-autonome

© Karma Automotive

Et en plus d'être équipée d'une motorisation 100 % électrique, cette camionnette se voit doter de la conduite semi-autonome de niveau 4 le tout basé sur la plateforme E-Flex. Même si Karma Automotive n'est pas entrée en détail sur l'apparence du véhicule, les premières photos divulguées présentent la carrosserie d'un Fiat Ducato.La plateforme E-Flex est une architecture qui peut être utilisée pour construire différents types de véhicules à motorisation électrique, allant de la supercar au véhicule utilitaire.Le constructeur californien avait indiqué lors de sa présentation le mois dernier qu'il existait 22 configurations possibles de la plateforme, dont diverses variantes de pack batteries et de systèmes d'entraînement électriques.Cette multitude de configurations permettra de développer rapidement et à moindre coût différents types de véhicules. La plateforme est d'ailleurs utilisée pour la Karma Revero GT 2020, très attendue au LA Auto Show 2019 Grâce à cette conception polyvalente, Karma Automotive annonce qu'il sera possible, sur la version utilitaire, de disposer de différents packs de batteries d'entraînement plates ou en « I ».Au niveau des moteurs électriques, plusieurs options sont possibles, du simple moteur aux quadruples moteurs électriques. Ces différentes configurations permettront d'adapter la puissance et l'autonomie en fonction de l'usage du véhicule utilitaire.La camionnette est équipée du système de conduite autonome de WeRide. Ce système est associé à plusieurs capteurs LiDAR et radars. Le tout est associé à un système GPS. Grâce à cela, Karma obtient une vue à 360° du véhicule en temps réel.Pour le traitement de toutes les données recueillies, la plateforme NVIDIA Drive AGX Pegasus est installée à bord du véhicule. Elle est dotée de deux processeurs Xavier et de deux GPUs Tensor Core. Cette puissance de calcul lui permet de traiter 320 trillions d'opérations par seconde.Un tel niveau de puissance, lié à une panoplie complète de capteurs et radars, devrait permettre d'assurer les livraisons avec cette camionnette sans chauffeur au volant.