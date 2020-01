Bosch se met à la fabrication de LiDAR destinés aux véhicules autonomes

Credits : Bosch

Différents capteurs pensés pour les véhicules autonomes grand public



Lire aussi :

Rivian veut transporter vos enfants sans vous... en toute autonomie



Le poids lourd de l'industrie ne souhaite pas rater le coche du véhicule autonome



Lire aussi :

Volkswagen va lancer des vans électriques et autonomes au Qatar d'ici 2022



Source : Engadget

C'est un acteur de poids qui se renforce dans l'univers du véhicule autonome. Bosch vient d'annoncer le lancement d'une activité dédiée au développement de capteurs LIDAR.Ces composants sont indispensables au bon fonctionnement d'un véhicule autonome, en créant une cartographie 3D de l'environnement proche et permet au système de conduite d'anticiper les obstacles et de prendre les bonnes décisions, en association les caméras placées sur le véhicule.Le constructeur allemand indique avoir conçu différents capteurs adaptés à tous les scénarios de conduite autonome, et présentera des modèles prêts à partir en production lors du CES 2020, qui débute ce mardi 7 janvier à Las Vegas. «» ajoute Harald Kroeger, membre du conseil d'administration de Bosch.L'arrivée de Bosch pourrait dans un futur plus ou moins proche faire baisser le prix de ces composants aujourd'hui très onéreux. La filiale de Google Waymo a par exemple récemment annoncé vendre ses propres solutions LIDAR pour un prix de 5 000 dollars l'unité.Bosch n'a pas encore annoncé le tarif de ses capteurs, mais devrait logiquement être compétitif. L'entreprise explique avoir concentré ses efforts sur une technologie abordable et pensée pour le marché de masse.Le constructeur travaille parallèlement à la mise au point d'une intelligence artificielle tirant parti des informations obtenues par les capteurs. Elle peut aujourd'hui reconnaître dans un temps très court des véhicules, des piétons et des objets sur la route, même en basse luminosité.Bosch souhaiterait ainsi proposer aux constructeurs automobiles des solutions complètes, incluant matériel et logiciel, pour se faire une place de choix sur un secteur de l'automobile autonome en pleine ébullition.