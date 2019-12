Volkswagen va lancer des vans électriques et autonomes au Qatar d'ici 2022

© Pixabay

Le Qatar comme vitrine

Volkswagen poursuit sa stratégie

Source : TechCrunch

Les essais de ces véhicules autonomes démarreront dès 2020, avec une mise en service du réseau en 2022.Le partenariat doit faire intervenir différentes filiales du groupe, notamment le département de conduite autonome d'Audi (AID) et le constructeur suédois Scania. L'objectif est d'améliorer les infrastructures de transport de Doha, mais aussi de les adapter à ces véhicules et de faire évoluer leur cadre juridique. Le P.-D.G. de la(QIA), Mansoor Al Mahmoud a déclaré : «».Volkswagen va fournir 35 exemplaires de son Buzz, un van électrique que la compagnie a teasé durant l'été . À terme, ils seront utilisés en tant que navettes pouvant emmener jusqu'à quatre passagers chacun sur des itinéraires à l'intérieur de Doha. Une dizaine de bus de la marque Scania servira au transport de groupes plus importants.Ce partenariat avec le Qatar s'inscrit dans un projet baptisé, qui doit devenir une vitrine de la conduite autonome. Mansoor Al Mahmoud a affirmé : «».Pour Volkswagen, il s'agit d'une extension de sa stratégie Together 2025+ , qui vise à développer de nouvelles solutions de mobilité urbaine. Il y a un an, le groupe a déjà annoncé investir 44 milliards d'euros dans la double veine des véhicules électriques et autonomes Son P.-D.G, Herbert Diess, a déclaré : «». Le président de Scania, Henrik Henriksson le rejoint, qualifiant «» le projet avec le Qatar. Il souligne que «».Les tests des vans et des bus doivent démarrer en 2020, et les essais sur route dès 2021. Selon la QIA et Volkswagen, le service sera ensuite opérationnel en 2022.