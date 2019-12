Rivian veut transporter vos enfants sans vous... en toute autonomie

Lire aussi :

L'entreprise a en effet mis au point un mode « Gardien », qui pourrait être activé sur un véhicule autonome afin de transporter des personnes incapables de conduire.Selon un brevet déposé en juin et rendu public le 19 décembre, avant d'être repéré par le site Teslarati , Rivian essaie de penser de nouvelle façons d'utiliser les véhicules autonomes.Ce mode « Gardien » pourrait ainsi servir à transporter «», tout en limitant certaines capacités de la voiture. Le propriétaire du véhicule pourrait ainsi sélectionner un trajet précis à effectuer en choisissant ce mode, pour que le véhicule vienne récupérer des enfants à l'école par exemple. À l'inverse, le superviseur pourrait forcer son véhicule à éviter certaines zones géographiques ou routes dangereuses. En parallèle, le véhicule empêcherait les personnes transportées de faire certaines choses, comme retirer leur ceinture de sécurité ou ouvrir les fenêtres.La voiture autonome serait également en mesure de donner des informations au propriétaire du véhicule ou superviseur de l'opération, montrant par exemple ce qui se déroule à bord avec une caméra ou prévenir en cas de problème ou d'évolution du trajet, simplement par SMS.Faut-il encore avoir suffisamment confiance en son véhicule autonome pour lui confier une telle responsabilité ! Mais l'idée fait sens et pourrait voir le jour, en lumière du développement fulgurant de Rivian.Malgré sa création en 2009, le jeune constructeur automobile explose depuis 2018 et la présentation, au Salon de l'Automobile de Los Angeles, de son pick-up Rivian R1T concept . Le modèle a séduit beaucoup de monde, y compris Amazon et le fonds d'investissement T. Rowe Price, qui vient d'investir, en novembre, 1,3 milliard de dollars dans l'entreprise , portant les fonds récoltés par Rivian en deux ans, à 2,8 milliards.Le futur Tesla ?