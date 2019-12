L'alliance entre Ford et Rivian pourrait mener à un SUV électrique estampillé Lincoln

Un SUV de luxe

Ford affiche un planning chargé

Source : Reuters

D'un côté, Ford, de l'autre, Rivian. La seconde nommée s'est notamment fait remarquer en novembre 2018 au travers d'un SUV et d'un pick-up électrique répondant au nom de R1S et R1T , respectivement. Deux beaux bébés attendus dans le courant de l'année 2020, qui reflètent avant tout le savoir-faire de l'entreprise en matière de véhicules zéro émission haut de gamme.Ford n'a pas hésité à jeter son dévolu dessus en avril dernier, par le biais d'un investissement de 500 millions de dollars . L'idée étant d'emprunter la plateforme de son partenaire pour concevoir un véhicule électrique. Ce dernier pourrait vraisemblablement être lancé sous le nom de marque Lincoln, filiale automobile de luxe appartenant à Ford depuis 1922.D'après des sources proches du dossier citées par l'agence de presse Reuters , le véhicule en question prendrait la forme d'un SUV attendu pour mi-2022, et conçu, donc, à partir de la plateforme de Rivian. Le nom de code U787 a même fuité. Le produit aura en tout cas fort à faire au regard des modèles déjà positionnés sur le segment, des Tesla Model X et Y à l'Audi e-tron en passant par la Mustang Mach E, la BMW iNEXT ou la Volkswagen ID. Crozz.Le fait est que ce SUV Lincoln se cantonnerait probablement aux marchés américain et chinois, toujours selon Reuters. Deux autres véhicules zéro émission seraient attendus du côté de chez Ford : un crossover prévu pour la fin du cru 2021, voire début 2022, et un autre quatre roues de taille moyenne pour l'année 2023. Une chose est sûre : les prochaines années s'annoncent palpitantes en matière de mobilité électrique.