Pour aider les voitures autonomes, le MIT cherche à regarder sous la route

Cartographie électromagnétique

Légers écarts

Le MIT s'est donc penché sur la question. Le célèbre institut vient de dévoiler un nouveau radar capable de «» sous la route pour améliorer son repérage.Le CSAIL () du MIT présente dans sa publication les problèmes rencontrés par les véhicules autonomes : «».Les scientifiques ont donc mis au point un nouveau radar reprenant un procédé déjà connu, celui du radar à pénétration de sol (, GPR). Basé sur l'envoi d'ondes électromagnétiques, il est déjà largement utilisé pour la prospection (détection de canalisations, de matières polluantes, d'explosifs datant des deux guerres mondiales...).De ce principe, le MIT a déduit un modèle plus avancé appelé(LGPR). Comme les autres radars de sa catégorie, il détermine ce qui se trouve sous terre (terre, roche, racines...) à l'aide d'ondes, mais cartographie cette fois ses données pour mieux se repérer plus tard. Le MIT précise ainsi : «». Teddy Ort, étudiant au CSAIL et auteur d'un article devant être publié prochainement au sujet de l'appareil a déclaré : «».Après six mois de tests, les résultats sont prometteurs. Le CSAIL affirme n'avoir jamais eu à intervenir de manière inattendue pour reprendre le volant. Par temps de neige, la différence moyenne avec un guidage par temps clair était de l'ordre de quelques centimètres. En revanche, les scientifiques ont constaté que l'écart moyen était plus important par temps pluvieux : 5,5 pouces, soit environ 14 centimètres. Si les tests ont été effectués à faible vitesse, Teddy Ort a affirmé que le système pourrait être facilement étendu à la circulation sur autoroutes et sur d'autres voies rapides.Le principal avantage de la méthode est qu'elle fournit un repérage plus durable que celui fournit par un système LiDAR ou des caméras. Pour l'institut, les caractéristiques d'une carte réalisée au-dessus du sol évolue plus vite que celles d'une carte produite par-dessous. En outre, les données du LGPR nécessitent 20 % d'espace en moins que pour des capteurs traditionnels.Mais les scientifiques restent prudents sur le développement de cette technologie. Roland Siegwart, de l'ETH de Zürich, affirme qu'«», admettant toutefois que «».