En Californie, Nuro fait des essais pour son robot de livraison autonome

Un phase de test à un moment crucial

Après Waymo de Google, Nuro devient la deuxième entreprise autorisée à faire rouler un véhicule autonome en Californie, sans conducteur de sécurité.Le marché des robots de livraison autonomes est en plein boom. L'année dernière, Nuro est parvenue à lever près d'1 milliard de dollars , et elle continue son ascension. Deux de ses véhicules R2 s'apprêtent ainsi à effectuer des livraisons dans les rues de la Silicon Valley, où se trouve le QG de la start-up.Entièrement électrique, le R2 ne sera pas autorisé à dépasser les 40 km/h, et devra uniquement se déplacer lorsque le temps est clément et sur des routes où la vitesse est limitée à 56 km/h maximum.Le système est très simple à utiliser : les clients se servent d'une application pour passer commande, et peuvent suivre le véhicule depuis leur smartphone. Une fois ce dernier arrivé, ils reçoivent une notification et n'ont qu'à taper un code sur le R2, qui leur donnera accès à leurs courses, comme le montre la vidéo ci-dessous.Cette phase de test tombe à point nommé pour la firme, alors que les gens sont contraints de rester chez eux et doivent éviter au maximum les contacts les uns avec les autres.