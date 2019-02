Véhicule autonome : près d'1 milliard de dollars levé par la startup Nuro

© Nuro

Des robots qui livrent vos courses

Prolifération de licornes

Source : La Tribune

Si on vous parle de véhicule autonome, vous allez peut-être penser à des acteurs tels que Waymo (Google), Tesla , ou encore Uber . Vous ne citerez sans doute pas spontanément. Pourtant, la startup devient un acteur incontournable du marché.Il faut dire que l'entreprise n'est pas sans rapport avec les noms précédemment cités. En effet, l'un des cofondateurs de Nuro était à l'origine du projet... Waymo, chez Google. La différence ici réside dans le fait que R1, ledéveloppé par la startup, n'est pas prévu pour accueillir des passagers, mais pour assurer desà des clients. La fameuse problématique du « dernier kilomètre ».L'entreprise a ainsi noué un partenariat avec la chaîne américaine de supermarchés Kroger. Les petits robots autonomes de Nuro ont commencé à livrer leurs courses à des particuliers, dans le cadre d'un projet pilote, sur une zone restreinte de l'Arizona. Pour l'heure, les véhicules sont toujours accompagnés par un employé de Nuro, mais il s'agit essentiellement d'une mesure de précaution.Et l'entreprise nourrit de grandes ambitions pour la suite. Elle vient ainsi d'annoncer une(environ 830 millions d'euros), et ce, auprès d'un seul acteur. Il s'agit de Vision Fund, qui appartient au groupe japonais SoftBank et qui multiplie les investissements d'envergure dans la tech ces dernières années. L'objectif de cette augmentation de capital est bien sûr de, avant de déployer le service dans d'autres villes.Le marché des voitures autonomes confirme donc sonauprès des investisseurs, prêts à mettre des centaines de millions d'euros dans cette technologie innovante, donnant ainsi naissance à plusieurs licornes. Et le secteur de la livraison y est particulièrement dynamique, comme en témoigne la récente levée de fonds de la startup Aurora, principalement auprès d'Amazon