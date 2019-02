Amazon investit dans Aurora, une start-up développant une voiture autonome

Une entreprise fondée par les pionniers de la conduite autonome

Amazon souhaite améliorer la livraison grâce aux systèmes autonomes

Source : TechCrunch

est l'une desles plus prometteuses dans le domaine de l'automobile. Fondée par d'anciens ingénieurs de Google, de Tesla et d'Uber, l'entreprise a noué des partenariats avec Volkswagen et Hyundai afin de créer un système de conduite autonome. Des tests ont déjà été effectuéssur certains véhicules de la marque Audi et Aurora a ouvert plusieurs bureaux à travers les États-Unis.Les travaux d'Aurora semblent particulièrement intéresser les investisseurs, puisque la start-up a réussi, valorisant la société à plus de 2,5 milliards de dollars. Et parmi ces derniers, on retrouve: le géant du e-commerce a apporté une somme parmi les plus importantes lors de ce tour de table, sans toutefois que l'on connaisse le montant exact de son investissement.Il ne faut pourtant pas attendre une future voiture Amazon dans le long terme. L'entreprise de Jeff Bezos s'intéresse de très près à la conduite autonome dans le but de. «», a déclaré un porte-parole d'Amazon au sujet de cet investissement.Le groupe de vente en lignepour améliorer la livraison des colis et également réduire les coûts liés à la logistique. On a récemment aperçu Scout, un robot autonome testé près de Seattle, délivrant tout seul les paquets aux clients. Avec une flotte de véhicules autonomes, Amazon pourrait se passer un peu plus des transporteurs traditionnels et maîtriser toute l'expérience client, jusqu'au dernier kilomètre.