Véhicules autonomes : Renault-Nissan s'apprête à signer avec Waymo (Google)

Une mise en commun bénéfique de leurs compétences respectives

Une alliance pas inédite, mais qui devra affronter une sérieuse concurrence

Selon les informations du journal économique Nikkei, l'alliance franco-japonaiseest sur le point de sceller un partenariat dans le développement de véhicules autonomes avec, la start-up américaine appartenant à Alphabet, maison-mère de Google. Celle qui fut appelée jusqu'en 2016 la « Google Car » est considérée comme l'une des plus avancées au monde dans ce domaine.», précise le Nikkei. Un accord définitif serait une excellente nouvelle, tant pour l'alliance que pour Google, qui profiterait de l'expertise d'un groupe mondial qui a vendu près de 11 millions de véhicules en 2018 et qui jouit d'un vraien matière de véhicules électriques.Waymo et l'alliance travailleront sur la mobilité. Ensemble, les deux entités pourraient développercomposée de véhicules Nissan, ainsi qu'un système de réservation et de paiement. Waymo est déjà bien en avance, après avoir lancé fin 2018 un service de taxi autonome à Phoenix , aux États-Unis. La start-up a par ailleurs annoncé, en janvier, l'ouverture prochaine de sa propre usine de production Ce n'est pas la première fois que Waymo et Renault-Nissan-Mitsubishi collaborent. Au mois de septembre, l'alliance avait décidéà bord de ses véhicules, à compter de 2021.Renault-Nissan-Mitsubishi et Waymo vont devoirces prochaines années sur le marché de la conduite autonome. Toyota coopère notamment avec Uber et SoftBank , tandis que BMW et Ford ont déjà prévu de commercialiser leur système de conduite entièrement automatisée dès 2021.