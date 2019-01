Le groupe PSA débute ses essais de voitures autonomes Chine

Feu vert des autorités chinoises

Chongqing, ville cobaye avec plus de 30 millions d'habitants

L'avenir ne sera pas uniquement électrique, il sera aussi autonome. Un enjeu que les principales entreprises automobiles ont rapidement saisi, et auquel elles se préparent doucement mais sûrement. Du côté du, qui regroupe, entre autres, Peugeot, Citroën, DS Automobiles ou encore Opel, un programme nommé AVA () dynamise la majorité de ses projets liés à la conduite autonome. En 2015 , la multinationale tricolore était la première entreprise du pays à recevoir les autorisations nécessaires pour tester ses voitures autonomes sur les routes de l'Hexagone. Mais les ambitions de ce géant de l'automobile sont grandes. Et l'objectif affiché n'est pas de rester cantonné à l'Europe, mais bien de s'étendre dans le monde entier où existent des marchés bien plus importants. C'est notamment le cas de la Chine.C'est pourquoi la compagnie a réalisé toute une série de démarches auprès des autorités chinoises dans le but de réaliser ses premiers tests de voitures autonomes au sein de l'Empire du Milieu. Mission réussie, puisque le groupe PSA a reçu le feu vert tant attendu pour lancer ses essais, qui permettront de, s'enthousiasme PSA, dans un communiqué de presse publié le 30 janvier 2019. Pour l'occasion, la ville de Chongqing, située dans le sud-ouest du pays et abritant plus de 30 millions d'habitants, a été sélectionnée., peut-on encore lire. Et Carla Gohin, directrice du pôle Innovation, de s'exprimer :Avant de conclure :