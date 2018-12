USA : Waymo a (enfin) lancé son service de voitures autonomes en autopartage

Disponible 24h/27 et 7j/7

Un conducteur supervisera les premiers trajets

Depuis plusieurs années déjà,fait partie des acteurs incontournables dans le secteur des voitures autonomes, aux côtés notamment d'Apple, Uber ou encore General Motors. Et la filiale autonome d'Alphabet, maison-mère de Google, vient de passer un nouveau cap symbolique : celui de lancer son service commercial de véhicules autonomes aux États-Unis , intitulé Waymo One, apprend-on dans un billet publié sur Medium Seule les villes de la région métropolitaine de, que sont Chandler, Tempe, Mesa ou Gilbert, bénéficieront en premier de ce nouveau mode de mobilité urbain, avant que l'entreprise ne déploie sa flotte dans les autres agglomérations du pays. Le groupe a également limité le nombre d'utilisateurs : les « Early Rider », ou les bêta-testeurs, sélectionnés depuis avril 2017 constitueront la première clientèle de la plateforme.Plus concrètement, le fonctionnement derejoint celui d'une application de VTC somme toute classique : une carte localise les voitures autonomes à proximité de l'utilisateur, ce dernier réserve l'une d'entre elles et monte à l'intérieur pour rejoindre sa destination finale. À la différence près qu. L'usager devra ensuite appuyer sur un bouton pour autoriser le démarrage du véhicule.La firme américaine se veut cependant prudente et ne compte pas faire la moindre erreur susceptible de ruiner son image, ou pire, d'entraîner la mort d'un piéton. C'est pourquoi des conducteurs formés par la compagnie superviseront les premiers trajets pour assureren cas de problème. Le véhicule peut quant à lui accueillir jusqu'à trois adultes et un enfant à bord.Disponible 24h/27 et 7j/7, le service a été constamment amélioré grâce aux nombreuxdes premiers testeurs. À ce titre,à l'intérieur du véhicule, ou un onglet intégré à l'application mobile, permettront aux clients d'entrer en contact avec un agent d'assistance, en cas, par exemple, de modification de parcours.