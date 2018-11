Pour rattraper Google Maps, Apple se met en marche

Les employés d'Apple quadrillent les rues et récoltent des informations

Hello Apple Maps guy. pic.twitter.com/CoBt8iT346 — Dante Cesa (@dantecesa) 12 octobre 2018

Les cartes sont le moteur de la future voiture autonome

Apple est en pleine (re)mise à jour de ses données de cartographie. Le constructeur californien a annoncé au milieu de l'été reprendre à zéro ses cartes et améliorer les informations données par son application. Lancé en 2012, le logiciel n'a jamais été à la hauteur de son concurrent Google Maps , entre manque de points d'intérêts et itinéraires erronés.Autrefois fournies par TomTom, Apple s'emploie aujourd'hui à remplacer ses cartes par des modèles propriétaires. La Pomme ne compte pas s'arrêter là : l'entreprise va lancer sur les routes des dizaines d'employés chargés de collecter des informations plus précises sur les commerces présents, les sens de circulation ou encore les modifications de carrefours.Pour y parvenir, ces globe-trotteurs sont munis d'un sac à dos siglé Apple Maps rempli de capteurs et de téléphones pour couvrir chaque mètre carré et ne louper aucun détail. Cette équipe a été repérée dès le mois d'octobre dernier dans les rues de San Francisco et le constructeur annonce le déploiement de véhicules dans les semaines à venir pour couvrir plus de territoire.Malgré ces efforts, on voit mal comment Apple peut ne serait-ce que rattraper. L'outil, en perpétuelle évolution, est utilisé par quantité d'entreprises comme AirBnB, mais également l'armée américaine ou les sapeurs pompiers.Plus qu'un outil pratique pour la recherche d'itinéraire, laest un enjeu majeur dans la guerre que vont se livrer les acteurs de la tech au sujet de la. Comme le souligne Le Figaro , ces différents services vont devoir tenir compte d'éléments bien plus précis, comme le marquage au sol ou la présence de travaux, pour permettre à la voiture d'anticiper un trajet et de réagir en cas de problème.Google, avec Waymo , est déjà bien à la pointe sur le domaine et Apple, par la voix de son PDG Tim Cook, a annoncé récemment travailler activement sur un système de conduite autonome.